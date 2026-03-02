Oft angepriesen als Autostadt bietet Stuttgart auch eine Vielzahl an Grünflächen und Parks, die nicht nur Touristen, sondern auch die Einwohner erfreuen. In welchen Parks man am besten die Seele bei einem Spaziergang baumeln lassen kann.
02.03.2026 - 08:23 Uhr
Stuttgart genießt einen Ruf für hohe Lebensqualität, obwohl die Stadt historisch als Industriestandort bekannt ist. Gerade angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums gewinnen öffentliche Grünflächen und Parks als Ausgleich an Bedeutung. Sie dienen nicht nur der Erholung, sondern auch als lebendige Schauplätze für vielfältige Outdoor-Aktivitäten, die das Stadtleben prägen.