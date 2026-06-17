Parksiedlung feiert: Wie bemalte Pferde den Zusammenhalt stärken sollen

Neugierig heben die Holzpferde ihre Köpfe. Die Figuren haben Mitarbeitende des Restart-Projekts für straffällig gewordene junge Menschen hergestellt. „Beim Stadtfest am 20. Juni dürfen die Menschen, die hier leben, die Pferde nach ihren eigenen Ideen gestalten“, sagt Anke Böhm. Die kleinen Kunstwerke sollen dann in Vorgärten, in Fenstern oder auf Balkonen in der Parksiedlung stehen. Das soll nach Böhms Worten „den Zusammenhalt stärken“.

Am Samstag von 13 bis 22 Uhr wird in dem Ostfilderner Stadtteil auf dem Herzog-Philipp-Platz gefeiert. Auf der Bühne stellen sich Kirchen und Vereine mit ganz unterschiedlichen Programmpunkten vor. Vor dem Treffpunkt Parksiedlung stellt Ursula Pfau-Maissa Tische auf, an denen die Menschen die Pferde-Rohlinge anmalen dürfen. Das Projekt hat die Ostfildernerin im Rahmen der sogenannten Herzens-Sprechstunde entwickelt, die die Pädagoginnen Anke Böhm und Ingrid Bondorf ins Leben gerufen haben.

Möglichst viele Menschen sollen mitmachen können

Mit einem Erlebnispfad, einem Pavillon und mehr Aufenthaltsqualität wird der Herzog-Philipp-Platz in der Parksiedlung neu gestaltet. Foto: Ines Rudel

Das Pferde-Projekt hat einen klaren Bezug zur Geschichte des Stadtteils. An die Vergangenheit des Stadtteils als Privatgestüt der königlichen Araberzucht des Hauses Württemberg erinnert das Bronzekunstwerk von Wilhelm Fehrle, das auf dem Herzog-Philipp-Platz steht. In der Herzens-Sprechstunde entwickelte Pfau-Massa mit den Pädagoginnen Bondorf und Böhm die Idee eines gemeinsamen Kunstprojekts weiter.

„Manchmal kamen die Leute zu uns, ohne zu wissen, was ihr Projekt werden könnte“, erinnert sich Anke Böhm. Gemeinsam habe man dann diskutiert, Ideen gesponnen und immer wieder schlummernde Talente entdeckt. Die Mittel für die sozialpädagogische Begleitung kamen aus dem Topf der nichtinvestiven Städtebauförderung (NIS), die Ostfildern für die Neugestaltung des Herzog-Philipp-Platzes erhalten hat. Der zentrale Platz des kleinsten Ostfilderner Stadtteils wird umfassend saniert und neu gestaltet. Die Pläne dafür haben die Planer mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt.

Holzpferde-Rohlinge hat Ursula Maissa-Pfau in Auftrag gegeben. Sie stehen für die Geschichte der Parksiedlung und werden beim Stadtfest am Samstag gemeinsam bemalt. Foto: privat

Für das Kunstprojekt beim Stadtteilfest hat Ursula Pfau-Maissa Acrylfarben besorgt. Die Initiatorin freut sich darauf, „gemeinsam mit den Menschen ihre künstlerischen Vorstellungen zu realisieren“. Jede und jeder sei in der Gestaltung ganz frei. Sie hofft, dass die Pferde im ganzen Stadtteil „unsere Identität stärken“. Das Projekt richte sich an alle Generationen. Da Malen ganz ohne Sprache auskommt, sind Menschen aus allen Kulturen angesprochen.

Das Kunstprojekt ist nicht die einzige Idee, die im Rahmen der Herzens-Sprechstunde entstanden ist. Eine andere Gruppe plant Bänke, die die Kommunikation stärken sollen. Nach dem Konzept der Schwätz-Bänke planen die Bürgerinnen und Bürger Sitzgelegenheiten, die Begegnung im Stadtteil möglich machen. Geplant sei während der Bauzeit auch eine mobile Bank für Begegnungen, sagt Ingrid Bondorf: „Gerade da ist es wichtig, sich zu treffen und gemeinsam über den Baufortschritt zu sprechen.“