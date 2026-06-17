Parksiedlung feiert Wie bemalte Pferde den Zusammenhalt stärken sollen
Am 20. Juni feiert die Parksiedlung ihr Stadtteilfest. Bei einem Projekt dürfen die Menschen Holzpferd-Rohlinge bemalen.
Am 20. Juni feiert die Parksiedlung ihr Stadtteilfest. Bei einem Projekt dürfen die Menschen Holzpferd-Rohlinge bemalen.
Neugierig heben die Holzpferde ihre Köpfe. Die Figuren haben Mitarbeitende des Restart-Projekts für straffällig gewordene junge Menschen hergestellt. „Beim Stadtfest am 20. Juni dürfen die Menschen, die hier leben, die Pferde nach ihren eigenen Ideen gestalten“, sagt Anke Böhm. Die kleinen Kunstwerke sollen dann in Vorgärten, in Fenstern oder auf Balkonen in der Parksiedlung stehen. Das soll nach Böhms Worten „den Zusammenhalt stärken“.