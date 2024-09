Hält die Ampel? Kommt es womöglich doch noch zu einer gemeinsamen Lösung von Regierung und Opposition in der Migrationspolitik? Wie macht sich Friedrich Merz in seinen ersten Tagen als Kanzlerkandidat der Union?

In Sitzungswochen des Deutschen Bundestages gibt es immer jede Menge Gesprächsstoff: von Anträgen über Gesetzentwürfe bis hin zum manchem Grundsatzstreit. Aber so viele Unsicherheiten und offene Fragen wie derzeit gibt es im politischen Berlin selbst in den aktuellen Zeiten multipler Krisen selten. Der optimale Zeitpunkt, um beim Parlamentarischen Abend von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten ins Gespräch zu kommen.

Zu dieser Veranstaltung luden die Chefredakteure von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, Joachim Dorfs und Christoph Reisinger, gemeinsam zahlreiche Gesprächspartner ein: von Abgeordneten über Staatssekretäre bis hin zu Ministern. Zur Begrüßung sagte Reisinger: „Wir betrachten Ihre Teilnahme als Zeichen der Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen in unserer Berliner Redaktion, für die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung und für die Regionalzeitungen insgesamt.“ Diese bräuchten den Rückhalt der Gäste.

„Unterstützen Sie uns bitte darin, uns gegen die großen Internet-Plattformen zu behaupten, die teilweise selbst zu Medien werden, und auch gegen die öffentlich-rechtlichen Sender, die gegen ihren Auftrag immer tiefer in lokale und regionale Medienmärkte eindringen“, sagte Reisinger. Auf dem Spiel stehe in Deutschland nicht weniger als die Nahversorgung mit verlässlichen Informationen. Auch Herbert Dachs – Vorsitzender der Geschäftsführung der Medienholding Süd, in der unter anderem Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Schwarzwälder Bote erscheinen – war vor Ort. Zu den Gästen, die sich intensiv sowohl untereinander wie auch mit den anwesenden Journalisten austauschten, gehörten unter anderem Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann nahm sich Zeit für Gespräche – ebenso wie die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei kam am späten Abend noch nach einem Auftritt in der ARD-Sendung „Maischberger“ vorbei.

Mit dabei beim Parlamentarischen Abend waren auch diesmal besonders viele Abgeordnete aus Baden-Württemberg: vom SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bis hin zu Unionsfraktionsvize Steffen Bilger. Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, der FDP-Politiker Michael Link aus Heilbronn, fachsimpelte über die USA ebenso wie über die Politik in Deutschland. Es war ein Abend der breiten Horizonte.