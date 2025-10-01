Ursula von der Leyen muss sich erneut Misstrauensanträgen im EU-Parlament stellen. Trotz geringer Erfolgschancen wächst der Druck auf die Kommissionspräsidentin spürbar.
01.10.2025 - 20:28 Uhr
Drei Monate nach einem Misstrauensvotum gegen Ursula von der Leyen muss sich die EU-Kommissionspräsidentin kommende Woche erneut zwei Vertrauensabstimmungen und einer Befragung im Europaparlament stellen. Wie Beamte am Mittwoch mitteilten, beraten die Abgeordneten am Montag bei der Parlamentsdebatte in Straßburg über die beiden Misstrauensanträge, die Abstimmung ist demnach für Donnerstag angesetzt. Dieser Zeitplan wurde demnach von den Fraktionsvorsitzenden festgelegt.