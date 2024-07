Nach der Parlamentswahl ist in Frankreich noch keine tragfähige Regierungsmehrheit in Sicht. Die bisherige Regierung soll nun bis zum Ende der Olympischen Regierung im Amt bleiben.

red/AFP 16.07.2024 - 17:11 Uhr

In Frankreich ist auch gut eine Woche nach der zweiten Runde der Parlamentswahl die Bildung einer tragfähigen Regierungsmehrheit nicht in Sicht. Am Dienstag wurde aus Regierungskreisen in Paris bekannt, dass Präsident Emmanuel Macron am Abend den Rücktritt der Regierung von Premierminister Gabriel Attal annehmen werde - aber dass diese voraussichtlich bis zum Ende der Olympischen Spiele am 11. August „geschäftsführend“ im Amt bleiben werde. Das Linksbündnis stritt derweil weiter über seinen Kandidaten für den Posten des Premierministers.