In Armenien hofft Regierungschef Paschinjan auf eine Wiederwahl. Abgestimmt wird über den künftigen außenpolitischen Kurs des Landes, das von der EU umworben und von Russland unter Druck gesetzt wird.
Eriwan - Fragen der großen Weltpolitik bestimmen die Parlamentswahl im kleinen Armenien: Will sich das Land im Südkaukasus weiter dem Westen annähern oder soll es von der Schutzmacht Russland abhängig bleiben? Diese Frage überschattet die heutige Abstimmung, bei der 2,5 Millionen Armenier wahlberechtigt sind. Der Wahlkampf war von Falschinformationen, Drohungen und Vorwürfen geprägt - und demonstrierte dabei vor allem das komplizierte Verhältnis zwischen der aktuellen Regierung in Eriwan und der Führung in Moskau.