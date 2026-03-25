Dänemark hat gewählt, die Sozialdemokratin Frederiksen will Regierungschefin bleiben. Aber so einfach ist das nicht. Denn angesichts unklarer Mehrheiten greifen gleich mehrere Parteien nach der Macht.
25.03.2026 - 03:30 Uhr
Kopenhagen - In Kopenhagen feiern in der Nacht nach der Parlamentswahl gleich mehrere Parteien mit wilden Festen ihre Erfolge. Doch schon bald dürfte sich Katerstimmung einstellen. Denn eine klare Mehrheit konnte kein politisches Lager für sich gewinnen. Und die Regierungsbildung dürfte den Dänen einiges Kopfzerbrechen bereiten.