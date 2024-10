Bei der Parlamentswahl in Georgien kommt es nach Angaben der pro-europäischen Präsidentin Salome Surabischwili zu Gewalt. Videos im Netz zeigen das Ausmaß.

red/AFP 26.10.2024 - 15:41 Uhr

Bei der Parlamentswahl in Georgien ist es nach Angaben der pro-europäischen Präsidentin Salome Surabischwili zu Gewalt gekommen. „Ich möchte auf die zutiefst beunruhigenden Vorfälle von Gewalt in verschiedenen Wahllokalen hinweisen“, erklärte Surabischwili am Samstag in Onlinediensten.