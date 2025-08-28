Parole auf Pro-Palästina-Demo: Experte kritisiert Stuttgarter Gerichtsurteil zu „From the river to the Sea“

Am 6. Oktober 2024 ging es wider Erwarten ruhig zu in der Stuttgarter Innenstadt. Gleich zwei Demos hatten sich an dem Tag angekündigt, um an den Jahrestag des verheerenden Terrorangriffs der Hamas auf Israel zu erinnern. Ein Jahr zuvor hatte die Terrororganisation 1139 Menschen in Israel ermordet, 250 Menschen als Geisel genommen und auf brutale Weise sexuelle Gewalt an Frauen verübt. Eine der Stuttgarter Demos war eine Solidaritätsbekundung für Israel und die andere hatte das Thema „Freiheit für Palästina“. Die Polizei vermeldete an dem Tag, dass alles friedlich blieb und es trotz zu erwartender Spannungen zwischen den beiden Gruppen keine Konfrontation gegeben habe.