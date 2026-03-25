Narin Torun vom Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Stuttgart-Zuffenhausen hat untersucht, ob TikTok Parolen gegen Juden und Israel verbreitet. Dafür wurde sie nun ausgezeichnet.
Gerade hat sich Narin Torun Abstinenz von TikTok verschrieben. Nein, nicht aus Protest gegen die Verbreitung antisemitischer Parolen auf der Social Media Plattform. „Sondern wegen der Vorbereitung aufs Abitur“, erklärt die 17-jährige Schülerin vom Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Stuttgart-Zuffenhausen. Seit Corona ist sie eine von 1,87 Milliarden Nutzerinnen weltweit und 20,9 Millionen Nutzerinnen in Deutschland, 40 Prozent davon zwischen 16 und 24 Jahre alt und durchschnittlich 19,4 Stunden im Monat in der App. Um sich unterhalten zu lassen – von Videos im 15-Sekundentakt, bunt, witzig, beratend, belehrend und mit der „Für Dich“-Seite ganz persönlich angesprochen.