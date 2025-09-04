Zum ersten Mal hat die Linke eine Chance, in den Landtag von Baden-Württemberg einzuziehen. Viele neue Mitglieder erfreuen die Partei, alte Probleme belasten sie.
Wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, könnten die Linken mit einem Ergebnis von um die sieben Prozent rechnen. Das sagt zumindest die letzte Umfrage dieser Zeitung. Die Landtagswahl ist aber nicht am nächsten Sonntag, sondern am 8. März. Ein halbes Jahr ist in der Politik eine halbe Ewigkeit. Das weiß auch Ellena Schumacher Koelsch. „Ich weiß, wie die Politik läuft, da kann sich vieles sehr schnell drehen“, sagt die Frau, die als eine von zwei Spitzenkandidatinnen der Partei ins Rennen gehen will. „Wir planen mit zehn Prozent“, sagt Amelie Vollmer, die zweite Co-Spitzenfrau auf der Landesliste. Ganz sicher ist das mit dem Spitzenduo noch nicht, entscheiden wird ein Listenparteitag am ersten Samstag nach dem Ende der Sommerferien. Ganz sicher ist das natürlich auch mit dem Einzug in den Landtag nicht. Aber der Optimismus bei der Partei ist gewaltig.