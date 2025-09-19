Partei-Klausuren Große Mehrheit für Aus vom Verbrenner-Aus
Die Landtagsfraktionen legen erste Fährten für den Wahlkampf. In der Sache ähnlich zu argumentieren bedeutet aber nicht, auch zusammen zu arbeiten.
Es ist ein Ritual im Kalender der Parteien, fast so fest verankert wie der politische Aschermittwoch zum Ende der Faschingszeit. Immer dann, wenn der Sommer – oder zumindest die Sommerferien – enden, ziehen sich die Fraktionen im Stuttgarter Landtag zur Beratung zurück. Klausur nennen sie das. Da wird dann festgelegt, was passiert im nächsten halben Jahr, ein wenig Konkretes und ganz viel große Linie.