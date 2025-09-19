Partei-Klausuren: Große Mehrheit für Aus vom Verbrenner-Aus

Es ist ein Ritual im Kalender der Parteien, fast so fest verankert wie der politische Aschermittwoch. Immer wenn der Sommer – oder zumindest die Sommerferien – enden, ziehen sich die Fraktionen im Landtag zur Beratung zurück. Klausur nennen sie das. So ist das auch in diesem Jahr gewesen, und doch ist es ein wenig anders. Kein halbes Jahr mehr, dann sind Landtagswahlen. Das, was da in den vergangenen Tagen vorgestellt worden ist, hat schon viel damit zu tun, was da noch kommt.

Die Frage aller Fragen im Südwesten Natürlich wird noch viel Wasser den Neckar runter fließen, ehe der Wähler am 8. März sein kostbares Gut an der Wahlurne vergibt. Aber es zeichnet sich ab, dass die Wirtschaft eine große, wenn nicht die größte Rolle spielen wird. Und auch wenn vor allem die Grünen versuchen, den Blick auf Bereiche zu lenken, die nicht mit dem Auto zu tun haben, das Auto dominiert, und damit die Frage nach dem Verbrenner-Aus.

Für das Aus vom Aus gibt es eine Mehrheit, wenn mutmaßlich auch keine Koalition. Die AfD schimpft schon seit Jahren über das Verbrennerverbot und die Förderung der E-Mobilität. „Schuld ist die CDU“, sagt Fraktionschef Anton Baron, und denkt an die EU-Präsidentin Ursula von der Leyen. Doch eben diese CDU sagt in Form von deren Landeschef Manuel Hagel, dass man nun die Landesregierung auffordern werde, sich für ein Aus vom Aus einzusetzen. Wobei Hagel klar kommuniziert, mit der AfD nicht zusammenarbeiten zu wollen, und dass er nicht gegen Elektroautos sei, sondern für Technologieoffenheit.

Grüne wollen an der Zeitachse drehen

FDP-Chef Hans-Ulrich Rülke spricht von „ideologischen Irrwegen“. Die Grünen wollen von einem generellen Aus vom Verbrenner-Aus zwar nichts wissen, sind aber irgendwie Teil der ganz großen Koalition und können sich vorstellen, den Abschied um ein paar Jahre zu verschieben. Und die SPD? Baden-Württemberg brauche eine klare Strategie für den Weg in die E-Mobilität, sagt Landeschef Andreas Stoch. Jetzt müsse alles daran gesetzt werden, dass „die Autos der Zukunft aus Baden-Württemberg kommen“.

Den Kommunen wollen alle helfen. Die SPD fordert einen „Baden-Württemberg-Plan“ und eine „Kommunalmilliarde“, das Geld, welches der Bund avisiert hat, soll vom Land aufgestockt werden – und die Kommunen sollen dann möglichst frei darüber verfügen. Die Grünen wollen die Verteilung ohne Nachtragshaushalt und unbürokratisch regeln, die FDP kann sich das auch vorstellen, solange die Zuwendung aus Berlin 1:1 weitergegeben wird und keine Wahlkampfgeschenke finanziert werden.

Sicherheitsrat und Digitalabgabe

Die CDU denkt in Zeiten von Cyberattacken und Messerangriffen daran, auf Landesebene einen Sicherheitsrat zu etablieren. Und sie fordert eine Digitalabgabe für Plattformen wie Amazon und Google. AfD und Grüne geben an, die Bildung stärken zu wollen, sind dabei aber sicher nicht koalitionsfähig. Während die Grünen beklagen, dass das Schulsystem nicht zu einem Einwanderungsland passe, fordert die AfD, dass Regelklassen erst dann besucht werden dürfen, wenn die Deutsch-Kenntnisse ausreichen.

Grüne und FDP kommen sich nahe beim Thema Bürokratieabbau. Warum ein Busführerschein in Österreich viel schneller gehe und günstiger sei, verstehe er nicht, sagt der Grüne Andreas Schwarz. FDP-Kollege Hans Ulrich Rülke schlägt vor, dass das Doppelerheben von Daten verboten gehört. Da müsse seine Partei als Datenschutzpartei wohl über ihren Schatten springen.