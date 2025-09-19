Partei-Klausuren Große Mehrheit für Aus vom Verbrenner-Aus
Die Landtagsfraktionen legen erste Fährten für den Wahlkampf. In der Sache ähnlich zu argumentieren bedeutet aber nicht, auch zusammen zu arbeiten.
Die Landtagsfraktionen legen erste Fährten für den Wahlkampf. In der Sache ähnlich zu argumentieren bedeutet aber nicht, auch zusammen zu arbeiten.
Es ist ein Ritual im Kalender der Parteien, fast so fest verankert wie der politische Aschermittwoch. Immer wenn der Sommer – oder zumindest die Sommerferien – enden, ziehen sich die Fraktionen im Landtag zur Beratung zurück. Klausur nennen sie das. So ist das auch in diesem Jahr gewesen, und doch ist es ein wenig anders. Kein halbes Jahr mehr, dann sind Landtagswahlen. Das, was da in den vergangenen Tagen vorgestellt worden ist, hat schon viel damit zu tun, was da noch kommt.