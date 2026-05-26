Tsipras meldet sich zurück – und verspricht höhere Löhne sowie eine neue moderne Linkspartei. Kann er das zersplitterte linke Spektrum Griechenlands wieder vereinen?
26.05.2026 - 21:05 Uhr
Athen - Der frühere griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras (51) hat seine Rückkehr in die aktive Politik mit dem Start einer neuen "progressiven und modernen Partei" angekündigt. Vor der Kulisse der Akropolis in Athen stellte der Linkspopulist eine politische Plattform namens Griechische linke Koalition (ELAS) vor, die mit ihm an der Spitze Regierungsverantwortung übernehmen solle. Zahlreiche griechische Medien übertrugen seine Rede am Abend.