Mit scharfen Forderungen zu Migration und Medien startet die AfD in Sachsen-Anhalt in den Wahlkampf. Auch Vereine und Kirchen geraten im neuen Programm in den Fokus.
11.04.2026 - 15:57 Uhr
Magdeburg - Die AfD zieht in Sachsen-Anhalt mit einem Radikalprogramm in den Landtagswahlkampf. Knapp fünf Monate vor dem Wahltermin hat die Partei das Programm auf einem Landesparteitag in Magdeburg beschlossen. So soll es etwa in puncto Migration mit einer "Abschiebe- und Remigrationsoffensive" Verschärfungen geben.