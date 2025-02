Heute streiken viele für mehr Klimaschutz. Im Wettbewerb um Wähler spielt er kaum eine Rolle. Die Prioritäten der Parteien und des Wahlvolks haben sich verschoben, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 13.02.2025 - 15:34 Uhr

Nein, es ist keineswegs so, dass sich in Wahlkampfzeiten niemand für Klimaschutz interessieren würde. Dagegen spricht der Klimastreik, zu dem die Initiative Fridays for Future an diesem Freitag aufruft. Mehr als 150 Demonstrationen sind bundesweit angemeldet. Im Wahlkampf selbst spielt der Klimaschutz aber so gut wie keine Rolle. Er ist das wichtigste vergessene, verdrängte oder gar unterschlagene Thema des Wettbewerbs um Wählerstimmen.