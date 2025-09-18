Die Stadt Hechingen wehrt sich gegen einen geplanten AfD-Landesparteitag. Die Rechtsaußen-Partei will die Sache jetzt gerichtlich klären lassen – und gibt sich siegesgewiss.
18.09.2025 - 14:30 Uhr
Die AfD sei „guter Dinge“, sagt Anton Baron, „dass wir diesen Rechtsstreit gewinnen können“: Der AfD-Fraktionsvorsitzende spricht am Donnerstagmittag im Landtag über die Entscheidung der Stadt Hechingen, den für den 9. November geplanten Landesparteitag der Rechtspopulisten zu verhindern. Man habe bereits einen Vertrag mit der Stadt gehabt – „den im Nachhinein zu widerrufen, darüber sind wir enttäuscht“, sagt Baron und wirft der Stadt ein „anti-demokratisches“ Verhalten vor.