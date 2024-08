Schon seit Anfang August heißt die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten offiziell Kamala Harris. Beim Parteitag in Chicago nimmt sie ihre Nominierung nochmals feierlich an.

red/dpa 23.08.2024 - 05:59 Uhr

Kamala Harris hat ihre Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten beim Parteitag in Chicago feierlich angenommen. „Im Namen des Volkes, im Namen aller Amerikaner, unabhängig von Partei, Ethnie, Geschlecht (...)“ nehme sie die Nominierung an, sagte die 59-Jährige in ihrer mit Spannung erwarteten Rede zum Abschluss des viertägigen Treffens.