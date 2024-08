Als die Frau von Barack Obama die Bühne beim Demokraten-Parteitag betritt, wird es im Saal besonders laut. Die Ex-First-Lady ist nach wie vor sehr beliebt - und packt ein paar deutliche Worte aus.

red/dpa 21.08.2024 - 06:48 Uhr

Die frühere First Lady Michelle Obama hat beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump scharf attackiert. „Jahrelang hat Donald Trump alles in seiner Macht Stehende getan, um die Menschen dazu zu bringen, sich vor uns zu fürchten, weil er sich durch seine begrenzte, engstirnige Weltsicht von der Existenz zweier hart arbeitender, hochgebildeter und erfolgreicher Menschen bedroht fühlte, die zufälligerweise auch noch schwarz sind“, sagte sie mit Blick ihren Mann Barack Obama und die gemeinsame Zeit des Paares im Weißen Haus.