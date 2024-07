Das große Finale des Parteitags der Republikaner ist die Rede von Donald Trump. Der nutzt die Ansprache, um mehrere Minuten lang über Migranten herzuziehen - und bezeichnet die USA als „Müllhalde“.

dpa 19.07.2024 - 06:45 Uhr

Donald Trump hat seine Antrittsrede zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner unter anderem dafür genutzt, um erneut gegen Migranten zu hetzen und in diesem Kontext entmenschlichende Sprache verwendet. „Sie kommen von überall“, sagte der 78-Jährige am letzten Abend des Parteitags der Republikaner in Milwaukee, und später: „Wir sind zu einer Müllhalde für den Rest der Welt geworden - und der lacht uns aus. Die denken, dass wir dumm sind.“