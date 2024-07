Mit Blut im Gesicht und kämpferisch gereckter Faust vor der US-Flagge: Das geschichtsträchtige Bild von Donald Trump nach dem Attentat in Butler ist innerhalb von weniger als 72 Stunden auf Fan-Shirts verewigt worden. T-Shirts mit dem Motiv und der Aufschrift „MAGA Movement Can’t Be Stopped“ (auf Deutsch: „Die MAGA-Bewegung ist nicht aufzuhalten“) wurden bereits am Dienstag (Ortszeit) beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin verkauft.

Weitere Shirts sind mit dem gleichen Foto des blutverschmierten, aber sich kämpferisch gebenden Trump bedruckt, quer über der Brust steht das Wort „Fearless“ (Furchtlos). Laut seinem Designer Brad Neuser kommt das Fan-Shirt bei den Delegierten gut an: „Es ist ein ikonisches Bild“, sagte Neuser der Nachrichtenagentur AFP. Die Nachfrage sei groß.

Foto von Trump „inspirierend“

Bei dem Attentat in der Kleinstadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania war Trump am Samstag knapp dem Tod entronnen. Bei den Schüssen auf ihn wurde er leicht am Ohr verletzt. Das bereits jetzt legendäre Foto zeigt den US-Präsidentschaftskandidaten Sekunden nach dem Anschlag.

Aus Sicht der kalifornischen Delegierten Colleen Johns vermittelt das Foto Trumps Stärke. Sie empfinde es als „inspirierend“, sagte sie AFP. Seine Aussage sei: „Ich bin stark, ich stehe, auf geht’s.“

Parteitage und Wahlkampfveranstaltungen in den USA bieten traditionell sowohl den Kandidaten als auch findigen Unternehmern Gelegenheit, vom Verkauf von Fanartikeln an treue Anhänger zu profitieren. Beim Republikaner-Parteitag in Milwaukee wird eine Fülle an Fan-Artikeln verkauft, darunter Trump-Bibeln, Schirmmützen in Rot, Rosa oder Tarnfarbenen mit Trumps Slogan MAGA (Make America Great Again) und strassbesetzte „Women4Trump“-Anstecknadeln.

Zu einem der größten Verkaufshits zählt neben den Shirts mit Trumps gereckter Faust ein Buch. Der Band mit dem Titel „Gesammelte Gedichte von Donald J. Trump“ ist für 45 US-Dollar zu haben. Er enthält dem Herausgeber zufolge „Trumps Tweets, die in kreativem, poetischem Stil verfasst“ seien.