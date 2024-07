Vor wenigen Tagen ist Senator J.D. Vance im Wahlkampf offiziell der Mann an Trumps Seite. In seiner ersten großen Rede in der neuen Rollen lobt er seinen Chef als Mann der Einheit.

Milwaukee - Der Kandidat für das Vizepräsidentenamt, J.D. Vance, hat Donald Trump beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee als Mann der politischen Mäßigung präsentiert. "In einem Moment kann er sich trotzig gegen einen Attentäter stellen und im nächsten zur nationalen Heilung aufrufen. Er ist ein geliebter Vater und Großvater", sagte der 39 Jahre alte Senator mit Blick auf das Attentat auf Trump vom Wochenende in seiner ersten großen Rede seit seiner Nominierung als Vizekandidat.