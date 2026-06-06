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  4. Die AfD hat sich ihrer Führung komplett ergeben

Parteitag in Heidenheim Die AfD hat sich ihrer Führung komplett ergeben

Parteitag in Heidenheim: Die AfD hat sich ihrer Führung komplett ergeben
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Emil Sänze (links) und Markus Frohnmaier (rechst) wurden als Führungsduo bestätigt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Beim Landesparteitag der AfD in Heidenheim schien alles glatt zu laufen. Aber ein Grund dafür ist auch der Umgang mit Kritik an der Parteilinie, kommentiert Theo Westermann.

Nichts ist befriedender als der Erfolg. Die AfD Baden-Württemberg hat sich schon Zerwürfnisse geleistet, die anderen Parteien die parlamentarische Existenz gekostet hätten. Doch die jüngsten Erfolge bei Bundes- und Landtagswahlen, die nun 35 Sitze im Landtag oder auch die 19 Mandate im Bundestag für die Südwest-AfD, haben die Partei euphorisiert. Das alles hat es ihren Vorleuten Sänze und Frohnmaier leichter gemacht, aus dem einst brodelnden Haufen eine straff geführte Partei zu machen. Die einst zerstrittene Partei hat sich ihrer Führungsriege nahezu völlig ergeben. Der Parteitag in Heidenheim ist der neueste Beleg.

 

2019 in Heidenheim noch selbst zerlegt

Für den weiten Weg, den die Partei dabei gegangen ist, steht übrigens sinnbildlich auch der Tagungsort Heidenheim, 2019 zerlegte sich die Partei dort bei einem Parteitag fast selbst. 2026 ist alles anderes. Die 9000-er Marke bei den Mitgliedern ist geknackt, die Finanzen und Strukturen konsolidiert. Und der einstige Spitzenkandidat Markus Frohnmaier hat bei den Landtagswahlen einen vergleichsweise professionellen Wahlkampf hingelegt, der von anderer Wucht war als der seiner sämtlichen Vorgänger in der AfD. Und der die Rechtspopulisten zur größten Oppositionspartei im Landtag machte.

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Wenn es noch Kritiker in der Partei gibt, dann halten diese weitgehend still. Nur im Einzelnen, wie etwa beim etwas bescheideneren Wahlergebnis für Emil Sänze im Vergleich zu Frohnmaier, rührt sich noch vereinzelt Unmut- aber im Verborgenen. Wer offen opponiert oder gar die AfD verlässt, landet im politischen Niemandsland, wie etwa Jörg Meuthen oder zuletzt Dirk Spaniel. Das kann auch disziplinierend wirken für eine Partei.

Zum Profiteur des Unmuts geworden

Keiner weiß genau, wie hoch der Eigenanteil der AfD-Politiker an stolzen Wahlergebnissen wie Umfragewerten ist. Klar ist aber, die AfD ist zum Profiteur des grassierenden Unmuts in Baden-Württemberg wie in ganz Deutschland geworden. Noch haben die anderen Parteien, auch angesichts der sich zuspitzenden wirtschaftlichen Malaise und der Selbstblockade der Berliner Regierungskoalition, kein Rezept dagegen gefunden.

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