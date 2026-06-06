Parteitag in Heidenheim Die AfD hat sich ihrer Führung komplett ergeben
Beim Landesparteitag der AfD in Heidenheim schien alles glatt zu laufen. Aber ein Grund dafür ist auch der Umgang mit Kritik an der Parteilinie, kommentiert Theo Westermann.
Beim Landesparteitag der AfD in Heidenheim schien alles glatt zu laufen. Aber ein Grund dafür ist auch der Umgang mit Kritik an der Parteilinie, kommentiert Theo Westermann.
Nichts ist befriedender als der Erfolg. Die AfD Baden-Württemberg hat sich schon Zerwürfnisse geleistet, die anderen Parteien die parlamentarische Existenz gekostet hätten. Doch die jüngsten Erfolge bei Bundes- und Landtagswahlen, die nun 35 Sitze im Landtag oder auch die 19 Mandate im Bundestag für die Südwest-AfD, haben die Partei euphorisiert. Das alles hat es ihren Vorleuten Sänze und Frohnmaier leichter gemacht, aus dem einst brodelnden Haufen eine straff geführte Partei zu machen. Die einst zerstrittene Partei hat sich ihrer Führungsriege nahezu völlig ergeben. Der Parteitag in Heidenheim ist der neueste Beleg.