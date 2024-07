Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat in seiner Rede beim Parteitag der Republikaner angekündigt, bei einer Rückkehr ins Weiße Haus Kriege zu beenden und das Ansehen der USA wiederherzustellen. „Ich werde jede einzelne internationale Krise beenden, die die derzeitige Regierung verursacht hat, einschließlich des furchtbaren Krieges mit Russland und der Ukraine“, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin.

„Wir werden den Frieden, die Stabilität und die Harmonie in der ganzen Welt wiederherstellen“, kündigte der 78-Jährige an – ohne jedoch näher darauf einzugehen, wie er dies bewerkstelligen wolle. „Unter unserer Führung werden die Vereinigten Staaten wieder respektiert werden. Keine Nation wird unsere Macht in Frage stellen, kein Feind wird an unserer Macht zweifeln, unsere Grenzen werden absolut sicher sein“, sagte Trump.

Lesen Sie auch

Trump gibt Regierung von Biden Schuld an Konflikten in der Welt

In seiner Rede, in der er seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat formell akzeptierte, gab Trump der Regierung von US-Präsident Joe Biden die Schuld an Konflikten in der Welt. „Wir befinden uns in einer internationalen Krise, wie sie die Welt selten erlebt hat“, betonte der Ex-Präsident. „Krieg wütet jetzt in Europa, im Nahen Osten, ein wachsendes Gespenst des Konflikts schwebt über Taiwan, Korea, den Philippinen und ganz Asien.“

Trump kündigte auch an, dass er ein Raketenabwehrsystem für die USA nach Vorbild des israelischen „Iron Dome“ bauen lassen wolle. Dabei ging er jedoch darüber hinweg, dass das israelische System für die Abwehr von von Raketen mit kurzer Reichweite und den Schutz eines relativ kleinen Territoriums angelegt ist.