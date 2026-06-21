Neues Spitzenduo, alte Streitfragen und viel Wut auf Schwarz-Rot: Die Linke will mit Protesten Millionen bewegen. Kann sie wirklich zur «Volkspartei» werden? Fünf Erkenntnisse vom Potsdamer Parteitag.
21.06.2026 - 13:47 Uhr
Potsdam - Auf dem Weg zum Linken-Bundesparteitag wartete am Wochenende die Verheißung "Action, Fun & Entertainment" - die Partei tagte am Potsdamer Filmpark Babelsberg, im Schatten einer riesigen roten Vulkanattrappe. Im Saal ging es dann am lautesten um Protest gegen die schwarz-rote Bundesregierung und ihre Sozialreformen, um Widerstand gegen den Aufstieg der AfD, um Antifaschismus und Klassenkampf.