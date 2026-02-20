In der CDU gibt es Unzufriedenheit, dass Kanzler Merz in der Regierung mit der SPD zu viel Union-pur geopfert habe. Vor seiner Wiederwahl kontert der Vorsitzende mit einem Appell.
20.02.2026 - 12:38 Uhr
Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Partei angesichts interner Kritik an zu vielen Zugeständnissen gegenüber der SPD an ihre Rolle als Regierungspartei erinnert. „Wir haben eine Verantwortung für ganz Deutschland, für alle Bürgerinnen und Bürger. Uns wurde die Aufgabe übertragen, das Land gut zu führen“, sagte Merz auf dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. Er fügte hinzu: „Der Erfolg der Bundesregierung wird unser gemeinsamer Erfolg sein, und die Verantwortung für das Land ist unsere gemeinsame Verantwortung.“