Parteitag in Wiesbaden

Der Parteitag der Grünen stimmte am Samstag für einen Antrag, der Schwangerschaftsabbrüche in den ersten zwölf Wochen legalisieren soll. Die verpflichtende Beratung soll in ein kostenfreies Beratungsangebot umgewandelt werden.

red/AFP 16.11.2024 - 19:57 Uhr

Die Grünen sprechen sich für eine umfassende Liberalisierung des Abtreibungsrechts aus. Der Parteitag in Wiesbaden votierte am Samstagabend einstimmig für einen Antrag, der fordert, Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen generell zu erlauben. Diese Fristenregelung soll demnach außerhalb des Strafrechts festgeschrieben werden. Statt einer Beratungspflicht vor einem Abbruch soll es ein Recht auf eine kostenfreie Beratung geben.