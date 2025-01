Vor der Bundestagswahl liegen die Umfragewerte der Partei unter fünf Prozent. Dennoch geben sich Spitzenpolitiker zuversichtlich. Ein Parteitag läutet die heiße Wahlkampfphase ein.

dpa 18.01.2025 - 05:00 Uhr

Berlin - Fünf Wochen vor dem Wahltermin will die Linke heute bei einem Parteitag in Berlin Schwung holen für den erneuten Einzug in den Bundestag. "Die Schockstarre wird gerade überwunden", sagte der frühere thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Ich erlebe jeden Tag, wie die Linke lebendiger wird." Es gebe einen leichten Aufwärtstrend bei den Umfragewerten.