Pflicht zur Musterung, aber kein Dienstzwang: Nach hitziger Debatte fassen die Grünen einen Beschluss zum Wehrdienst. Einen veränderten Kurs schlagen sie bei Nahost ein.
30.11.2025 - 02:09 Uhr
Hannover - In emotionalen Debatten haben die Grünen auf ihrem Bundesparteitag nach Mitternacht Position bezogen zum Nahostkonflikt und in der Wehrdienst-Debatte. Beim Thema Wehrdienst setzt die Partei auf verpflichtende Musterungen für junge Männer, wie der Bundesparteitag in Hannover beschloss. In der Nahostpolitik vollzieht sie eine Kurskorrektur: Sie betont nun stärker das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung.