Ein strittiger Elfmeter in der Nachspielzeit rettet Eintracht Frankfurt einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg.
30.11.2025 - 20:01 Uhr
Frankfurt (SID) Im strömenden Regen stürmten die Wolfsburger nach dem Abpfiff wütend auf Schiedsrichter Harm Osmers zu, die Frankfurter schlichen trotz des glücklichen Last-Minute-Punktgewinns enttäuscht vom Platz. Die Eintracht ist dank eines strittigen Elfmeters in der Nachspielzeit noch mit einem blauen Auge davongekommen und erkämpfte sich gegen den VfL ein 1:1 (0:0).