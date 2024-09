Der Oberbürgermeister Matthias Knecht und der Landrat Dietmar Allgaier waren in Bergamo zu Besuch, der Partnerstadt und dem Partnerlandkreis von Stadt und Landkreis Ludwigsburg. Dabei haben sie den Präsidenten der Provinz Bergamo, Pasquale Gandolfi, den Vize-Bürgermeister der Stadt Bergamo, Sergio Gandi, sowie den Kabinettschef der Stadt, Guiseppe Epinati, getroffen. Im Gespräch legten sie die Schwerpunkte der Zusammenarbeit für die kommenden Jahre fest.

Oberbürgermeister Knecht sagte: „Die Städtepartnerschaft gewinnt immer stärker an Bedeutung. Wir sind froh, dass wir auch nach den Kommunalwahlen in Italien weiter zuverlässige und engagierte Partner in Bergamo haben. Besonders freut es mich, dass Landrat und Oberbürgermeister nicht nur in dieser Frage an einem Strang ziehen.“ Landrat Allgaier ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit der Provinz Bergamo immer enger wird. Die aktuellen Vereinbarungen sind der beste Beweis, dass die Partnerschaft für alle Seiten gewinnbringend ist und ganz aktiv gelebt wird. Die Partnerschaft ist ein sehr gutes Beispiel für die deutsch-italienische Freundschaft.“

Wirtschaftsforum und gemeinsame Schlossfestspiele

Beim aktuellen Besuch wurde eine verstärkte Kooperation im Bereich der Wirtschaftsförderung vereinbart, die durch eine gemeinsame Erklärung im Herbst verabschiedet werden soll. Zudem soll künftig regelmäßig ein gemeinsames Wirtschaftsforum der beiden Städte und Regionen veranstaltet werden. Auch im Bereich Tourismus wird die Zusammenarbeit intensiviert: Neben dem Austausch und Verkauf regionaltypischer Produkte auf Märkten und Veranstaltungen soll das Tourismus-Marketing für die jeweils andere Region verstärkt werden. Einen weiteren Schwerpunkt gemeinsamer Projekte sehen die Beteiligten in der Kultur. Hier soll insbesondere eine gemeinsame Veranstaltung der Ludwigsburger Schlossfestspiele und des Teatro Donizetti umgesetzt werden.

Gesundheitspolitik der beiden Länder thematisiert

Ein besonders bewegender Moment für Oberbürgermeister und Landrat war der Besuch des Krankenhauses in Bergamo, das zu Beginn der Coronapandemie traurige Berühmtheit erlangt hatte. In vier intensiven Stunden wurde im Anschluss die aktuelle Gesundheitspolitik Deutschlands und Italiens diskutiert und insbesondere die angestoßene Krankenhausreform in den Fokus genommen. Es zeigte sich, dass Bergamo und Ludwigsburg vor ähnlichen Herausforderungen stehen, insbesondere bei der Fachkräftegewinnung, der Tele-Medizin und der Digitalisierung. Dabei spielen Finanzierung und Qualität der Versorgung eine zentrale Rolle.

Ludwigsburg hat sechs Partnerstädte. Die Stadt Bergamo in Italien ist die jüngste davon. Die Freundschaft besteht schon seit mehr als 20 Jahren. Am 21. Oktober 2022 unterzeichneten Oberbürgermeister Matthias Knecht und sein Kollege aus Bergamo, Giorgio Gori, die Partnerschaftsurkunde.