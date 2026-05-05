Mit der Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York jedes Jahr Millionenspenden. Diesmal brachten einige Stars ihre Töchter mit - und eine Deutsche kam als Statue.
New York - Stars wie Madonna, Rihanna, Kim Kardashian, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Lena Dunham, Bad Bunny und Cher haben bei der New Yorker Met-Gala die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert. Der Dresscode des Spektakels im Metropolitan Museum lautete in diesem Jahr "Mode ist Kunst". Das veranlasste Model Heidi Klum, die für ihre aufwendigen Verkleidungen bekannt ist, im Ganzkörperkostüm als steinerne Statue zu erscheinen. "Ich sehe hart aus, aber ich bin weich", kommentierte die 52-Jährige ihr Outfit. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen.