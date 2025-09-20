Weltmeisterin Darja Varfolomeev weilt in Berlin bei einer Veranstaltung. Derweil wird im Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden groß gefeiert.
Der Star glänzte durch Abwesenheit. Darja Varfolomeev, die Olympiasiegerin von Paris 2024, die bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro im August fünf Goldmedaillen gewonnen hatte, musste die Siegesparty in der Heimat schwänzen. Ein Termin in Berlin war der 18-jährigen Gymnastin vom TSV Schmiden kurzfristig dazwischen gekommen. Eine große Boulevard-Zeitung hatte zu einem „Get-together großer Persönlichkeiten“ eingeladen. Zu den 100 auserlesenen Gästen zählte auch Darja Varfolomeev. Am Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis) feierten derweil Teamgefährtinnen, Trainerinnen und viele Weggefährtinnen und -gefährten, die Erfolge bei den Welttitelkämpfen in Rio.