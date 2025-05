Alkohol auf dem Partyschiff und dann eine Prügel-Attacke: Der 1. FC Köln schreibt kurz vor seinem Aufstiegsfinale Schlagzeilen ganz anderer Art.

red/sid 13.05.2025 - 12:28 Uhr

Es hätte alles so schön sein können für den 1. FC Köln. Friedhelm Funkel hatte Ruhe und Zuversicht zurückgebracht ans Geißbockheim, am Sonntag werden 50.000 Menschen ins sonnige Müngersdorf kommen, die Rückkehr in die Bundesliga ist ganz nah. Wer in den Tagen vor dem Aufstiegsfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern aber die Kölner Zeitungen aufschlägt, der ist dann doch ganz schnell zurück im geradezu sprichwörtlichen Kölner Chaos.