Beim Pferdemarkt in Leonberg öffnen zahlreiche Orte ihre Türen. Von der Steinturnhalle über Altstadtkeller bis zur Feuerwache: Dieser Guide bietet einen Überblick zu den Party-Spots.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Pferdemarkt ist auch Partyzeit! Und auch wenn die Pferde – nomen est omen – natürlich mehr als nur Beiwerk sind: Für viele Leonbergerinnen und Leonberger steht vom 6. bis 10. Februar dennoch das Feiern im Vordergrund. Bei allem Drumherum. Nur: Wohin an den fünf Tagen? Steinturnhalle? In einen der Altstadtkeller? Und wann hat überhaupt die Feuerwache geöffnet?

 

Hier gibt’s einen großen Party-Guide mit dem Feten-Überblick zum Pferdemarkt in Leonberg von Freitag bis Dienstag.

Eröffnung auf dem Marktplatz, Jugenddisco in der Georgii-Halle

  • Ein bisschen eingrooven kann man sich schon bei der Pferdemarkt-Eröffnung am Freitag, 6. Februar, ab 17 Uhr. Oberbürgermeister Tobias Degode läutet auf dem Marktplatz, begleitet von Pferdemarkt-Tambour Matthias Ansel, das Fest ein. Im Anschluss spielt die Country-Band Silver Highway auf der Freiluftbühne.
  • Am Freitag um 17 Uhr startet auch die Jugend-Disco in der Georgii-Halle. Für die Jugendlichen zwischen zehn und 13 Jahren gibt es bis 22 Uhr zwei Dancefloors, einen Auftritt der Siesta Dancers und vieles mehr. Um 22 Uhr beginnt die Ü-14-Disco für Jugendliche ab 14 Jahren. Alle Jugendlichen müssen einen gültigen Ausweis dabeihaben. Organisiert wird das Ganze vom Jugendhausverein, dem Verein Mevesta, dem Stadtjugendreferat, dem Waldhaus sowie der Stadt.

Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen gleich zweimal in der Steinturnhalle

  • Die Warm-up-Party der Handballabteilung des SV Leonberg/Eltingen steigt am Freitag, 6. Februar, zum zwölften Mal. Die Steinturnhalle öffnet um 20 Uhr, los geht’s um 21 Uhr. DJ Kevin Christens sorgt für die Hits, die Catering-Crew der Abteilung kümmert sich um Bier, Wein, Softdrinks und alles Weitere. Der Eintritt kostet 10 Euro, ein Freigetränk ist mit dabei.
  • „Same Procedure“ in der Steinturnhalle gilt dann am Samstag, 7. Februar – also im Großen und Ganzen. Öffnung bei der „Mixed Music Night“ ist ebenfalls um 20 Uhr, los geht’s um 21 Uhr, diesmal legt DJ Jay Crown Hits aus allen Genres für jede Altersklasse auf. Der Eintritt kostet auch hier 10 Euro, inklusive Freigetränk.

Am Montag übernehmen in der Steinturnhalle die Leonberger Waldhexen, am Dienstag das THW

  • Auf ihrer Suche nach einer geeigneten Pferdemarkt-Location sind die Leonberger Waldhexen fündig geworden. Die „Warm-up-Party“ für den Pferdemarkt-Dienstag in der Steinturnhalle startet am Montag um 20 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.
  • „Barometer“ heißt das Motto am Pferdemarkt-Dienstag, 10. Februar, ab 12 Uhr, in der Steinturnhalle, mit dem Zusatz „Der Pegel zeigt Party“. Kurzum: Die THW-Helfervereinigung Leonberg bietet einen Barbetrieb an.
Der Pferdemarkt bietet auch Orte zum gemütlichen Beisammensein. Foto: Simon Granville

Keller und weitere Partylocations an fünf Tagen in der Altstadt

  • Arda’s Grand Cru, Vinothek (Marktplatz 30): Freitag 17 bis 1 Uhr, Samstag 17 bis 2 Uhr, Sonntag 12 bis 18 Uhr, Montag 17 bis 1 Uhr, Dienstag 15 bis 1 Uhr.
  • ZWO Partykeller (Zweitwohnung) (Marktplatz 2): Freitag bis Montag ab 20 Uhr, Dienstag 15 bis 1 Uhr.
  • Kleinfelder-Keller (Graf-Ulrich-Straße 4): Freitag und Samstag ab 19 Uhr, Dienstag bereits ab 16 Uhr. Am Freitag und Dienstag legt DJ Vega auf, am Samstag ist DJ Alex Wolff am Start.
  • Ruff-Keller (Graf-Ulrich-Straße 3): Freitag und Samstag ab 18 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr, Dienstag ab 9 Uhr.
  • Scating Tacos (Klosterstraße 36): Freitag 12.30 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag 13 bis 22 Uhr.
  • Vinum etc bei Ziegler (Graf-Ulrich-Straße 7): Samstag 9 bis 14 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr, Dienstag 9 bis 13 Uhr.
  • Alte Amtei (Oberamteistraße 9): Freitag und Samstag ab 18 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr, Montag ab 18 Uhr, Dienstag ab 10 Uhr.
  • Bei Inge & Hansi im Adler (Hinterer Zwinger 3): Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 12.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Montag ab 16 Uhr, Dienstag ab 9 Uhr.

Kleiner Ausschank für Kunstinteressierte in der Schmalzstraße

  • Crossings Gallery + Atelier (Schmalzstraße 4): Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr.

Ein wenig ab vom Schuss: Der Weinhof Illig darf natürlich nicht fehlen

  • Weinhof Illigs „Lustige Kelter“ (Hindenburgstraße 86/1): Freitag und Samstag 18 bis 24 Uhr, Sonntag und Dienstag 12 bis 24 Uhr.

Ein Pferdemarkt-Dienstag ohne Bewirtung in der Feuerwache und Bar? Undenkbar!

  • Natürlich wird am Pferdemarkt-Dienstag auch die Leonberger Feuerwache (Römerstraße 134) bewirtet: Das Magazin ist dabei von 10 bis 21 Uhr geöffnet, dort gibt es Essen und Getränke. Die legendäre Bar im Hof ist von 11 bis 23 Uhr in Betrieb.