Beim Pferdemarkt in Leonberg öffnen zahlreiche Orte ihre Türen. Von der Steinturnhalle über Altstadtkeller bis zur Feuerwache: Dieser Guide bietet einen Überblick zu den Party-Spots.

Marius Venturini 05.02.2026 - 09:07 Uhr

Pferdemarkt ist auch Partyzeit! Und auch wenn die Pferde – nomen est omen – natürlich mehr als nur Beiwerk sind: Für viele Leonbergerinnen und Leonberger steht vom 6. bis 10. Februar dennoch das Feiern im Vordergrund. Bei allem Drumherum. Nur: Wohin an den fünf Tagen? Steinturnhalle? In einen der Altstadtkeller? Und wann hat überhaupt die Feuerwache geöffnet?