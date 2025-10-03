Für echte «Swifties» ist es der Beginn einer neuen «Era»: Fans haben in ganz Deutschland die Neuerscheinung des neuen Taylor-Swift-Albums gefeiert - mit Non-Stop-Musik ihres Idols und viel Glitzer.
03.10.2025 - 21:00 Uhr
Bochum/Stuttgart - Tausende Fans von US-Superstar Taylor Swift haben bei einer zeitgleichen Party in vierzehn Städten deutschlandweit ihr neues Album gefeiert. Die größten Release-Partys der Reihe "Taylor Party Europe" gab es Veranstalterangaben zufolge in München, Hamburg und Bochum mit je rund 800 Swifties. Den Angaben zufolge sind für die vierzehn zeitgleich stattfindenden Partys mehr als 10.000 Tickets verkauft worden.