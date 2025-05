Wer am Ballermann auf Mallorca feiert, kommt an diesem Ort nicht vorbei: Der Megapark ist neben dem Bierkönig die beliebteste Partylocation an der Playa - seit 25 Jahren. Doch er hat nicht nur Fans.

Von Thomas Bremser, dpa 21.05.2025 - 07:00 Uhr

Palma de Mallorca - Das wuchtige Gebäude direkt am Strand sieht aus wie eine Kathedrale ohne Kirchturm - doch in Wahrheit ist es ein Partytempel: Der Megapark ist eine Institution am Ballermann. Tausende Trinkwütige stürmen während der Sommermonate in die zweistöckige Partylocation in El Arenal. Am Donnerstag (22.5.) wird der Megapark 25 Jahre alt.