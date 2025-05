09.05.2025 - 10:30 Uhr , aktualisiert am 09.05.2025 - 12:38 Uhr

Nach seinem Nummer-1-Album „2000“ geht der Berliner Rapper Pashanim im Mai auf Tour – auch in Stuttgart. Viele Fans sind jung, doch nicht alle dürfen einfach so rein. Welche Altersregeln in welcher Stadt gelten.

Katrin Jokic 09.05.2025 - 10:30 Uhr

Der Berliner Rapper Pashanim ist in seine „Costello Tour“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gestartet. Nachdem er 2024 bereits auf diversen Festivals zu sehen war und sein Album „2000“ die Spitze der deutschen Charts erreicht hat, tourt er nun durch acht Städte im deutschsprachigen Raum – unter anderem auch in Stuttgart.