Die Costello Tour 2025 macht Halt in Stuttgart – in einer ausverkauften Porsche-Arena. Hier gibt’s alle Infos zu Anreise, Altersfreigabe, Setlist, Support und mehr.

Nach einem gefeierten Festival-Sommer 2024, dem Nummer-eins-Album „2000“ und zahlreichen Hits startet Pashanim im Mai 2025 seine Costello Tour. In acht Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen der Berliner Rapper und seine Crew eine Show auf die Bühne, die einiges von dem bietet, was im Deutschrap gerade angesagt ist. Immerhin steht Pashanim aktuell mal wieder auf Platz 1 der Charts - gemeinsam mit Sängerin Ceren und der Single "Shababes im VIP".

Am 15. Mai steht Stuttgart auf dem Tourplan – die Porsche-Arena ist bereits ausverkauft.

Pashanim in Stuttgart: Zeit und Ort

Das Konzert findet am Donnerstag, 15. Mai 2025, in der Porsche-Arena Stuttgart statt, die Teil des Veranstaltungsareals „HallenDuo im Neckarpark“ ist.

Adresse : Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart

: Mercedesstraße 69, 70372 Stuttgart Einlass : ab 18:30 Uhr

: ab 18:30 Uhr Beginn: gegen 20:00 Uhr

Ab wie viel Jahren darf man aufs Pashanim Konzert?

Beim Konzert von Pashanim in Stuttgart gilt laut dem Veranstalter Chimperator Live eine Altersfreigabe ab 14 Jahren. Jugendliche ab diesem Alter dürfen das Konzert ohne Begleitung besuchen, da die Veranstaltung vor 22 Uhr enden soll.

Wichtig ist dabei: Die Altersfreigaben können je nach Stadt und Veranstalter unterschiedlich geregelt sein. Wer mehrere Termine der Tour besucht oder sich unsicher ist, sollte daher unbedingt die jeweiligen Vorgaben vor Ort prüfen. Zur Alterskontrolle kann ein Ausweisdokument erforderlich sein.

Was darf man beim Konzert mit in die Halle nehmen?

Beim Konzert von Pashanim in der Porsche-Arena gelten strenge Sicherheitsregeln, die insbesondere die Mitnahme von Taschen und persönlichen Gegenständen betreffen. Taschen, Rucksäcke und Stoffbeutel, die größer als das DIN-A4-Format (21 x 29,7 cm) sind, dürfen nicht mit in die Halle genommen werden. In vielen Fällen ist allerdings eine kostenpflichtige Taschenabgabe vor Ort möglich – in Stuttgart befindet sich diese unterhalb des Eingangs an der Mercedesstraße und kostet drei Euro pro Gepäckstück.

Neben größeren Taschen sind auch zahlreiche weitere Gegenstände verboten. Dazu zählen beispielsweise sperrige oder harte Objekte, die als Waffe verwendet oder geworfen werden könnten, etwa Notebooks, Tablets, Kameras oder Tonaufnahmegeräte. Auch Glasflaschen, Feuerwerk, Stockschirme, Drohnen, Waffen sowie Cannabis sind nicht erlaubt. Ebenfalls untersagt ist das Mitbringen von Speisen und Getränken – unabhängig davon, ob sie in Tetra-Paks, PET-Flaschen oder anderen Behältern verpackt sind. Ausnahmen gelten nur für Personen, die aus medizinischen Gründen eigene Verpflegung benötigen und dies mit einem Attest oder Ausweis belegen können.

In der gesamten Halle herrscht zudem Rauchverbot – geraucht werden darf ausschließlich in den ausgewiesenen Raucherzonen, etwa auf dem Raucherbalkon im oberen Foyer gegenüber des Haupteingangs.

Setlist bei bisherigen Shows

Die Setlist kann von Stadt zu Stadt leicht variieren. Manchmal, wie vor dem Konzert in Frankfurt, lässt Pashanim Fans auf Instagram über einzelne Songs abstimmen. Diese Tracks waren aber zuletzt fast immer dabei:

Charts 1 Freestyle

Paris Freestyle – Skrilla Remix

Bagchaser Can

2 Sitza

TXL

BMW

Milano

Matrix Lights

Ms. Jackson

Airberlin

Amelie (2022)

Unter den Linden

Berliner Bär

Aç bleiben

Airwaves

Istanbul Freestyle

2000

Ferragamo

Shababs botten

Mittelmeer

Kleiner Prinz

Sommergewitter

Doppel G

Hauseingang

Shababes im VIP

Support-Acts

Vor dem Hauptact sorgt Abuglitsch, ein enger Freund Pashanims, in seiner Rolle als DJ für Stimmung. Er ist während des gesamten Konzerts auf der Bühne präsent. Zudem wird Pashanim live unter anderem von seinen ADS-Kollegen RB 030 und Selim begleitet – alle drei bringen den typischen Berliner Sound auf die Bühne.

Pashanim Tour-Merch 2025

Beim Konzert in der Porsche-Arena wird es auch einen Merchandise-Stand geben, an dem Fans exklusive Artikel der Costello Tour 2025 erwerben können. Besonders gefragt ist ein trikotartiges Shirt in Blau und Weiß, das auf der Vorderseite den Schriftzug „Costello Tour 25“ und auf der Rückseite „Pashanim 030“ trägt. Je nach Ort und Verfügbarkeit sind zudem weitere Artikel im Angebot, darunter auch Fan-Shirts zu ADS und Abuglitsch.

Die Stückzahlen – wie bei Tour-Merch-Ständen üblich – sind jedoch begrenzt. Wer ein bestimmtes Teil unbedingt haben möchte, sollte daher möglichst früh am Stand vorbeischauen.

Wie kommt man am besten zum Pashanim-Konzert in Stuttgart?

Die Anreise mit dem ÖPNV wird dringend empfohlen. Die Porsche-Arena ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden:

S-Bahn:

S1 (Haltestelle Neckarpark)

S1, S2, S3 (Bahnhof Bad Cannstatt)

Regionalzüge:

MEX 12, 13, 16, 18, 19, 90 & RE 90 (Bahnhof Bad Cannstatt)

Stadtbahnen:

U1, U2, U13, U16 (Haltestelle Bad Cannstatt Wilhelmsplatz)

U11 (Sonderlinie NeckarPark (Stadion))

U19 werktags bis 20 Uhr (danach Sonderlinie)

Buslinien:

45, N5 (Haltestelle NeckarPark (Stadion))

N4, N5, N6 (Haltestelle Bad Cannstatt Wilhelmsplatz)

PKW: Die Arena ist in das Verkehrsleitsystem der Stadt eingebunden. Parkplätze stehen im Bereich NeckarPark Stuttgart zur Verfügung. Aufgrund der hohen Auslastung ist frühzeitiges Erscheinen ratsam.