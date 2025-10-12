Im Juli hatten sich Cyberkriminelle Zugang zu den sensiblen Daten verschafft, um Geld zu erpressen. Nach dem Verstreichen einer Frist sollen sie die Informationen nun online gestellt haben.

dpa 12.10.2025 - 10:51 Uhr

Sydney - Rund drei Monate nach einem Cyberangriff haben Hacker laut Medienberichten Daten von bis zu 5,7 Millionen Kunden der australischen Fluggesellschaft Qantas online veröffentlicht. Die Airline teilte mit, Qantas sei eines von mehreren Unternehmen weltweit, deren Daten nach dem Angriff von Anfang Juli verbreitet worden seien. Die Kundeninformationen seien damals über die Plattform eines Drittanbieters gestohlen worden.