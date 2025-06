Ein Mann fährt in Passau in eine Menschengruppe. Fünf Menschen werden verletzt, darunter auch Frau und Tochter des Fahrers. Nun sitzt der Fahrer in Untersuchungshaft.

red/dpa 08.06.2025 - 17:38 Uhr

Nach der Fahrt mit dem Auto in eine Menschengruppe in Passau ist gegen den Fahrer Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann sei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden.