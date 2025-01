Am Dienstagmorgen staut es sich in Stuttgart-Vaihingen an den Patch Barracks. Das ist der Grund für die Verkehrsbehinderungen.

Annika Mayer 28.01.2025 - 10:10 Uhr

Am Dienstagmorgen ist es in Stuttgart-Vaihingen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Vor allem rund um die Autobahnauffahrt der A831 und die Patch Barracks der US-Armee standen die Autos still. Verantwortlich dafür war eine Übung, die derzeit an der Kaserne läuft.