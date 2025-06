Patenschaften in der Wilhelma

Nach dem Kindersegen im April kommt nun finanzielle Unterstützung für eine gefährdete Raubkatzenart in der Wilhelma in Stuttgart.

Iris Frey 24.06.2025 - 11:21 Uhr

Ende April hat Gepardin Niara sechs Welpen in der Wilhelma zur Welt gebracht. Jetzt gibt es weitere Unterstützung für die Geparden-Familie. Wie der Stuttgarter Zoo berichtet, hat kürzlich die Firma Solutio aus Holzgerlingen, die Software und Praxismanagement für Zahnärzte entwickelt, die bestehende Firmenpatenschaft für den Geparden Haraka verlängert. Markus Beck, Marketingleiter von Solutio, erklärte, warum die gefleckte Katze bei ihnen für so viel Begeisterung sorgt: „Der Gepard verkörpert Schnelligkeit, Eleganz und Präzision – Werte, die Solutio seit jeher auszeichnen. Unsere Marke Charly wird durch einen Geparden verkörpert und er ist dabei mehr als nur ein stilisiertes Zeichen: Er steht sinnbildlich für unsere Haltung und unser tägliches Handeln.“ Die wiederholte Übernahme der Patenschaft für die Geparden in der Wilhelma sei daher ein konsequenter Ausdruck dieser Verbundenheit.