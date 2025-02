Erst die Schneeleoparden und jetzt die Antilopen – nach Angaben der Wilhelma hat die Grimm Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Cannstatt zum zweiten Mal eine Tierpatenschaft im Stuttgarter Zoo abgeschlossen. In der Wilhelma haben die Bongos im vergangenen Jahr gleich zweimal Nachwuchs bekommen. Für eine der beiden Antilopen hat Grimm jetzt die Patenschaft übernommen. Friedrich Grimms Beweggrund: „Die Wilhelma leistet einen unbezahlbaren Beitrag für den Artenschutz. Das betrifft ganz besonders den Östlichen Bongo, der in der Natur vom Aussterben bedroht ist. Für mich ist es daher eine Herzenssache, die Wilhelma mit Tierpatenschaften zu unterstützen.“

In Zoos wird Reservepopulation aufgebaut

Von der in der Wilhelma gehaltenen Unterart existieren in der Natur nur noch isolierte Vorkommen in den Gebirgswäldern Kenias. Dezimiert wurden die Bestände durch Abholzung und landwirtschaftliche Nutzung von Waldflächen, durch Wilderei sowie wegen der von Hausvieh übertragenen Rinderpest. „Die Nachzucht in europäischen Zoos gelingt allerdings regelmäßig, sodass außerhalb der ursprünglichen Heimat eine vitale Reservepopulation aufgebaut werden konnte“, sagt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Allein in der Wilhelma kamen den Angaben zufolge seit den 1980er Jahren mehr als 50 Jungtiere zur Welt.

Grimm ist seit Jahren in der Wilhelma als Gartenbauer tätig

Friedrich Grimm und seine Firma sind in der Wilhelma seit Jahren tätig. Sie haben dort schon viele Tieranlagen mitgestaltet, zum Beispiel die Serval- und die Schneeleopardenanlage. Die Firma hat auch bei der Pflege der Parkanlagen innerhalb und außerhalb der Wilhelma mitgewirkt. Aufgrund seiner Verbundenheit zum Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart übernahm die Firma Grimm bereits 2019 die Patenschaft für den Schneeleoparden-Ladakh. Der Tier- und Zooliebhaber war schon als Kind gerne in der Wilhelma: „Jede Tierart hat einen anderen Charakter.“ Jetzt zählen auch die Bongos zu Friedrich Grimms Favoriten.