Ein Physiotherapeut steht in Baden-Württemberg erneut vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, eine Patientin während der Behandlung sexuell missbraucht zu haben. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

dpa 11.05.2026 - 14:11 Uhr

Ellwangen - In einem Prozess um sexuellen Missbrauch an einer Patientin in Baden-Württemberg streitet der beschuldigte Physiotherapeut die Vorwürfe ab. "Ich bin von den Anschuldigungen erschüttert", erklärte der 54-Jährige, der nach eigenen Angaben vor allem als Kindertherapeut in Bad Mergentheim südlich von Würzburg tätig ist, vor dem Landgericht Ellwangen. Die Behandlung der Patientin sei ausschließlich professionell gewesen, betonte seine Anwältin.