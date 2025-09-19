Wer wird neuer Bahn-Chef? Am Montag könnte Klarheit herrschen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt dann eine neue Strategie vor.
19.09.2025 - 15:40 Uhr
Die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz könnte am Montag feststehen. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man sei guter Dinge, dass am Montag „nicht nur“ Schnieder in der Bundespressekonferenz sitzen werde. Das hänge aber noch von vielen Dingen ab. Der Minister stellt am Montag Eckpunkte einer Reform der bundeseigenen Deutschen Bahn vor.