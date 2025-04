Patrick Wiencek läuft am Karsamstag letztmals für den THW Kiel bei einem Handball-Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen auf. Was will der 36-Jährige zum Abschluss seiner Karriere noch erreichen? Was kommt danach?

Jürgen Frey 18.04.2025 - 06:00 Uhr

Es war eine Geste für einen Großen. Kapitän Domagoj Duvnjak schob Patrick Wiencek ins Rampenlicht und auf die DHB-Pokal-Trophäe zu. Es sollte der stille Blonde mit dem Kämpferherzen sein, der die 3,5 Kilogramm schwere silberne Trophäe als Erster vor den glänzenden Augen seiner Mitspieler im goldenen Konfetti-Regen in der Lansxess Arena nach oben reckt. Es war eine Hommage an den 36-Jährigen, langjährigen Mannschaftskollegen, der 2012 vom VfL Gummersbach nach Kiel gekommen war, der nun seinen 13. Titel mit dem THW gewonnen hatte, und der am Ende dieser Saison seine Profikarriere beenden wird.