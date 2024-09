Wie sich die beiden Trainer vor dem Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Pattonville und dem FC Marbach neu entdecken und warum man sich keine Schwächephasen erlauben darf.

Elke rutschmann 14.09.2024 - 00:13 Uhr

Es gibt Szenen in einem Trainerleben, die setzen sich fest, behalten ihren besonderen Platz im Gedächtnis, weil sie für etwas Besonders stehen. An einen solchen Moment erinnert sich Marbachs Trainer Matteo Battista, wenn er an das erste Aufeinandertreffen mit dem Trainerkollegen Marc Bachhuber vom SV Pattonville am 9. April 2022 denkt. Damals waren beide Teams noch in der Kreisliga A Staffel 1 unterwegs und mittendrin im Aufstiegsrennen zusammen mit dem GSV Pleidelsheim . Marbach gewann die Partie mit 2:1 durch ein besonderes Lastminute-Tor nach einem Eckball und einem Kopfballtreffer des damaligen Spielers Patryk Ferrara, der aufgrund der Flugkurve gar nicht im Tor hätte landen können. „In der Partie war alles drin, und Pattonville hat schon damals angedeutet, dass mit dem Club zu rechnen sein wird“, sagt Matteo Battista. Marbach schaffte in der Runde dann den Aufstieg in die Bezirksliga – der SV Pattonville hat diesen Schritt ein Jahr später gemacht.