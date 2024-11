In Pattonville (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstagabend ein 62-Jähriger in einen Graben gefahren, weil er mutmaßlich alkoholisiert Kreise auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters drehte.

Lea Jansky 15.11.2024 - 16:24 Uhr

Ein 62-Jahre alter Toyota-Fahrer landete am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville (Kreis Ludwigsburg) im Graben. Wie die Polizei mitteilt, drehte der 62-Jährige mit seinem Auto gegen 22 Uhr Kreise auf dem Parkplatz, als schließlich ein Bordstein im Weg war, den er überfuhr. Daraufhin landete das Auto in einem Graben zwischen zwei Parkplatzreihen und konnte nicht mehr fortbewegt werden. Der 62-jährige wollte sich dann nach Angaben der Polizei zu Fuß von dem Unfallort entfernen.