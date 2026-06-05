Paul Pietsch Classic: Oldtimer-Rallye startet in der Böblinger Motorworld

Auf dem Parkplatz an der Böblinger Motorworld ist am Freitagmorgen einiges los: Auf den nummerierten Stellplätzen reiht sich ein Oldtimer an den anderen. Es ist der Startpunkt der Paul Pietsch Classic mit mehr als 100 Rallye-Teams. Unter den Teilnehmenden befindet sich auch Gert Hildebrand aus München, der mit seinem Käfer Cabrio angereist ist.

„Gewinnen wird der, der sich am wenigsten streitet“, sagt Hildebrand, der sein Leben lang als Automobildesigner gearbeitet hat. Denn gefahren wird bei der Paul Pietsch Rallye in der Sanduhrklasse. Handys sind bei solchen Rennen verboten, alles läuft über mechanische Geräte.

Zahlreiche Oldtimer stehen am Freitagmorgen an der Böblinger Motorworld. Foto: Melissa Schaich

Dem Beifahrer kommt dabei eine zentrale Rolle zu: Er muss genau schauen, wie die Strecke verläuft und wie schnell gefahren werden muss, um die Streckenabschnitte in der vorgesehenen Zeit zu schaffen. „Das Gehirn sitzt rechts und der Fahrer sollte die Klappe halten“, sagt Gert Hildebrand scherzhaft. Eine Aufgabenteilung, die nicht immer ganz ohne Konflikt über die Bühne geht, weiß der Rallye-Fahrer und lacht.

Die Rallye endet am Samstag am Breuningerland Sindelfingen

Um 8.30 Uhr startet das erste Auto. Die Strecke führt am Freitag auf die Schwäbische Alb - Abschnittsziele sind die Wimsener Höhle und das Schloss Sigmaringen. Am Samstag geht es von der Motorworld gen Gernsbach, Endpunkt der Rallye ist dann um 15 Uhr am Breuningerland in Sindelfingen. Wer am schnellsten ist, spielt dabei keine Rolle. Vielmehr zählen Gleichmäßigkeit und Präzision.

Mehrere Uhren, ein Streckenzähler und das Bordbuch, in dem die einzelnen Streckenabschnitte aufgelistet sind, sollen dabei helfen, dass die Teams erfolgreich durch die Rallye kommen. Dieses Jahr ist Gert Hildebrand bereits zum zweiten Mal bei einem solchen Event dabei - seit 1983 nimmt er regelmäßig an Rallyes und Ausfahrten teil - seit jeher mit seinem Volkswagen Käfer Cabrio.

Nur mechanische Geräte dürfen auf der Strecke verwendet werden. Mit Uhren und einem Streckenzähler geht es an den Start. Foto: Melissa Schaich

„Das ist mein Traumauto“, sagt Gert Hildebrand. 1979 kaufte er das Auto noch als Student, als er seine Diplomarbeit bei Volkswagen schrieb. „Damals habe ich mein ganzes Geld in das Auto gesteckt“, erinnert er sich. Bereits als Kind hatte er eine Faszination für diese Art Auto gehegt und blieb sein Leben lang Cabrios treu. Mittlerweile hat er mehrere Käfer in seinem Besitz.

Gewonnen hat Gert Hildebrand bei solchen Events schon ein paar Mal. „Zumindest oft genug, dass ich immer noch mitmache“, sagt der Rentner und lacht.

Bei der Rallye sind nur Autos zugelassen, die älter als dreißig Jahre sind. Teilweise fahren auch Modelle mit, die aus den 1930er Jahren stammen. So zum Beispiel der Invicta S-Type aus dem Jahr 1932 - das älteste Auto, das an der Rallye teilnimmt. Aber auch ein Veritas RS von 1947, ein Volvo P 1800 S von 1965 oder ein Ferrari Testarossa von 1988 können auf der Strecke erspäht werden.

Endpunkt des zweitägigen Events ist das Breuningerland in Sindelfingen. Am Samstag, 6. Juni, werden dort ab 15 Uhr die ersten Oldtimer von ihrer Tour zurückerwartet. Dort haben Oldtimer-Fans und Interessierte nochmals die Möglichkeit, die Fahrzeuge aus der Nähe zu begutachten.