Paul Pietsch Classic Oldtimer-Rallye startet in der Böblinger Motorworld
Am Freitagmorgen sind rund 100 Teams mit ihren Oldtimern in der Motorworld in Böblingen gestartet. Am Samstag kommen sie wieder in Sindelfingen an.
Am Freitagmorgen sind rund 100 Teams mit ihren Oldtimern in der Motorworld in Böblingen gestartet. Am Samstag kommen sie wieder in Sindelfingen an.
Auf dem Parkplatz an der Böblinger Motorworld ist am Freitagmorgen einiges los: Auf den nummerierten Stellplätzen reiht sich ein Oldtimer an den anderen. Es ist der Startpunkt der Paul Pietsch Classic mit mehr als 100 Rallye-Teams. Unter den Teilnehmenden befindet sich auch Gert Hildebrand aus München, der mit seinem Käfer Cabrio angereist ist.